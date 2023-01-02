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الدفاع الروسية تعلن مقتل 63 عسكريا بعد سقوط صواريخ بمنطقة ماكييفكا

الإثنين، 02 يناير 2023 04:00 م
الدفاع الروسية تعلن مقتل 63 عسكريا بعد سقوط صواريخ بمنطقة ماكييفكا الجيش الروسى
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 63 عسكريا روسيا نتيجة سقوط أربعة صواريخ على نقطة التوزيع المؤقت للقوات الروسية في منطقة ماكييفكا.
 
قالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، "قصف نظام كييف بستة صواريخ من طراز هيمارس نقطة انتشار مؤقت لإحدى وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة ميكيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين من نوع "هيمارس".
 
وكانت قد أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة أوكرانية بدون طيار كانت تقترب من مدينة فورونيج الروسية.
 
 
وقالت مقاطعة فورونيج الروسية، في بيان نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الاثنين إن "الدفاعات الجوية رصدت الليلة الماضية وأسقطت طائرة استطلاع صغيرة بدون طيار كانت قد انطلقت من أوكرانيا وتقترب من فورونيج".
 
 
وأضافت حكومة المقاطعة أن هذه الواقعة لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار وأن الوضع لا يزال تحت السيطرة.
 

 


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