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الدفاع البريطانية: أكثر من 45 ألف مهاجر عبروا إلى بلادنا العام الماضى

الإثنين، 02 يناير 2023 06:00 ص
الدفاع البريطانية: أكثر من 45 ألف مهاجر عبروا إلى بلادنا العام الماضى الدفاع البريطانية
كتب أحمد علوى

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كشفت بيانات وزارة الدفاع البريطانية أن أكثر من 45000 مهاجر عبروا إلى المملكة المتحدة العام الماضي - وهو رقم قياسي سنوي، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية. 
 
وبحسب وزارة الدفاع فإن آخر جرائم العبور لهذا العام وقعت في يوم عيد الميلاد، عندما عبر 90 شخصًا من فرنسا على قاربين.
 
ولم تسجل وزارة الدفاع أي معابر أخرى خلال الأيام الستة الأخيرة من عام 2022 وسط سوء الأحوال الجوية.
 
ووكان وزير الدفاع البريطانى، بن والاس، قد اعلن من قبل أن بلاده ستخصص 2.7 مليار دولار لأوكرانيا فى عام 2023.

ونقلت "رويترز" عن والاس قوله "في السنة المالية 2023، سنخصص 2.3 مليار جنيه أخرى (2.7 مليار دولار)، سيوجه قسم منها سيوجه للأغراض الإنسانية غير العسكريةط.

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بأن المملكة المتحدة تعتزم الحفاظ على مستوى الدعم العسكري الذي تقدمه لأوكرانيا أو زيادته في عام 2023.

 

 


بريطانيا

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