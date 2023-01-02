الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف فى الأجواء الجنوبية لدمشق

وذكر مراسل "سبوتنيك" في دمشق، أن أصوات انفجارات سمع دويها في محيط العاصمة السورية من الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، إن الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تتصدى في هذه الأثناء لعدوان إسرائيلي استهدف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.

وأضاف المصدر، أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ "جو-أرض" من فوق الأراضي المحتلة، محاولة استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.

وأكد المصدر أن، الصواريخ الاعتراضية لدفاعاتنا الجوية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.