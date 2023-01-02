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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف فى الأجواء الجنوبية لدمشق

الإثنين، 02 يناير 2023 05:00 ص
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف فى الأجواء الجنوبية لدمشق الدفاع الجوى السورى
كتب أحمد علوى

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أفاد قناة "سبوتنيك" الروسية أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في الأجواء الجنوبية للعاصمة دمشق.
 
وذكر مراسل "سبوتنيك" في دمشق، أن أصوات انفجارات سمع دويها في محيط العاصمة السورية من الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية.
 
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، إن الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تتصدى في هذه الأثناء لعدوان إسرائيلي استهدف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.
 
وأضاف المصدر، أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ "جو-أرض" من فوق الأراضي المحتلة، محاولة استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.
 
وأكد المصدر أن، الصواريخ الاعتراضية لدفاعاتنا الجوية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.
 
وختم المصدر قوله، "تعكف الفرق الهندسية حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، وسيعلن عنها حال الانتهاء من حصرها".

 


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