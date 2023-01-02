الداخلية تضبط 3 آلاف قضية تسول فى حملات أمنية

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.. وقأسفرت جهودها خلال شهر (ديسمبر 2022) عن ضبط عدد (3155) قضية تسول.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.. وقأسفرت جهودها خلال شهر (ديسمبر 2022) عن ضبط عدد (3155) قضية تسول.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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