الداخلية تضبط 3 آلاف قضية تسول فى حملات أمنية

كتب ـ محمود عبد الراضي

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.. وقأسفرت جهودها خلال شهر (ديسمبر 2022) عن ضبط عدد (3155) قضية تسول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.