اليوم السابع
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الداخلية تضبط 3 آلاف قضية تسول فى حملات أمنية

الإثنين، 02 يناير 2023 05:46 م
الداخلية تضبط 3 آلاف قضية تسول فى حملات أمنية حبس ـ أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي

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شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.. وقأسفرت جهودها خلال شهر (ديسمبر 2022) عن ضبط عدد (3155) قضية تسول.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


تسول

الداخليه

حملات امنيه

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