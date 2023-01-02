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الأرصاد: أجواء باردة والصغرى تصل 10 درجات بالقاهرة نهاية الأسبوع الجارى

الإثنين، 02 يناير 2023 11:45 ص
الأرصاد: أجواء باردة والصغرى تصل 10 درجات بالقاهرة نهاية الأسبوع الجارى حالة الطقس
كتب ـ محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة مع أول أيام العام الجديد، حيث يسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
وتصل درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء مع نهاية هذا الأسبوع على القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والسواحل الشمالية العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وشمال الصعيد العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى  10 درجات.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 20  درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.
 
 

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