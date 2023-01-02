إصابة سيدتين فى حريق منزل بإحدى قرى الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب مواطنان في حريق شب بمنزل مكون من 3 طوابق بعزبة البسيونية بقرية سيلا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كان حريق شب بالطابق الثاني بمنزل مكون من 3 طوابق بعزبة البسيونية بقرية سيلا بمحافظة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي مكان الحادث، وتم السيطرة علي الحريق، وإخماد النيران، وتبين إصابة كلا من ساره م أ 25 سنة، وسهيرأ ع 50 سنة، بحالة اختناق، وتم نقل المصابتين إلي مستشفي الفيوم العام، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكانت عزبة صادق، التابعة لقرية سنهور، بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، شهدت مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة، بحالات إختناق، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الواقعة، وتبين أنهموقاموا بإشعال النيران في أخشاب وفحم داخل المنزل بغرض التدفئة، وتعبأ المنزة بالأدخنة الكثيفة، مما تسبب في مصرع مواطن، وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وقام أطباء قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفي، بتوقيع الكشف الطبي علي المصابين، وعمل الإسعافات، اللازمة لهم.



وكان طريق القاهرة الفيوم، شهد سقوط جثة مواطن، بجواى بعض كابلات الكهرباء، خلف قاعة أفراح علي الطريق، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين وجودجثة لمواطن يدعي، محمد م ا 41 سنة، مقيم بقرية الزاوية الخضراء، بمركز سنورس، وان الوفاة نتيجة صعق كهربائي، وتم نقل الجثة الي مستشفي سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكان طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، قبل الطريق الإقليمى بـ3 كيلو باتجاه القاهرة، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة كلا من سعيد عبد الباقي، وشعبان عبد العظيم أبو الخير، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .



وكان طريق القاهرة / الفيوم الصحراوي شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بعد بوابات تحصيل الرسوم باتجاه القاهرة، وعلي الفور انتقلت إلي موقع الحادث سيارات الشرطة والإسعاف، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين الي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم العام، وتم توقيع الكسف الطي علي المصابين، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتبين أن أن جميع الإصابات سطحية، وحالتهم الصحية مستقرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .



وكان مواطن لقي مصرعه، وأصيب 3 آخرون، بحالات اختناق، بسبب إشعالهم للنيران داخل منزلهم بغرض التدفئة، وتم نقل الجثة والمصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت عزبة صادق، التابعة لقرية سنهور بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، شهدت مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة، بحالات إختناق، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الواقعة، وتبين أنهم قاموا بإشعال النيران في أخشاب وفحم داخل المنزل بغرض التدفئة، وتعبأ المنزة بالأدخنة الكثيفة، مما تسبب في مصرع مواطن، وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وقام أطباء قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفي، بتوقيع الكشف الطبي علي المصابين، وعمل الإسعافات، اللازمة لهم.