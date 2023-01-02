إسرائيل ترفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008

وكالات

رفعت إسرائيل أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 اليوم الاثنين، ما أثار تكهنات بأن البنوك المركزية العالمية تتجه نحو تمديد دورة التشديد النقدي لمعالجة التضخم المتفاقم.

رفع بنك إسرائيل الفائدة القياسية إلى 3.75% من 3.25%. توقع جميع الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم وكالة "بلومبيرغ" رفع أسعار الفائدة، ورجح معظمهم زيادة بمقدار 50 نقطة أساس.

يعد هذا أبكر قرار بشأن أسعار الفائدة في عام جديد حول العالم، منذ عام 2009. لم يتغير سعر صرف الشيكل في أعقاب الإعلان عن القرار اليوم.

التأخير والاعتماد على تطورات سعر الصرف".

وأضافت أن هذه الاتجاهات وعملية التشديد النقدي في إسرائيل والخارج، فضلا عن اعتدال الطلب، تعمل على تهدئة التضخم، ومع ذلك، سيكون لمدى التوسع المالي وتطوير الأجور تأثير على وتيرة تقارب التضخم مع النطاق المستهدف.

قال نائب محافظ بنك إسرائيل أندرو عبير في نوفمبر إن بنك إسرائيل يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة فوق 3.5% والبقاء هناك لمعظم هذا العام. يتوقع بنك "سيتي جروب" وبنك "هبوعليم" وبنك "لئومي" استقرار المعدل الرئيسي بين 3.75% و4%.