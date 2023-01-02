إزالة 25 حالة إشغال ورفع 100 طن تراكمات قمامة بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت الوحدة المحلية لمدينة ومركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، بقيادة شوقى مصطفى، حملة مكبرة بسوق السجاد المتفرع من شارع بورسعيد، تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان أثناء زيارته أمس لمدينة كوم أمبو، بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين.

وأسفرت الحملة عن إزالة أكثر من 25 حالة إشغال، وفتح الشارع الجانبى بالكامل، فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة ورفع التراكمات والمخلفات بطريق أسوان / القاهرة الزراعى الشرقى، والشوارع الرئيسية والمناطق السكنية بإجمالى 100 طن.

وفى إطار تنفيذ تعليمات محافظ أسوان بالتوسع فى إقامة المنافذ والشوادر الخاصة بالسلع الغذائية والأساسية قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بالتعاون مع مكتب تموين نصر النوبة والمجتمع المدنى بإقامة شادر "أهلاً رمضان 2023" بالجهود الذاتية لبيع السلع الإستراتيجية للمواطنين بأسعار أقل من السوق المحلى، وهو الذى شهد إقبالا كبيرا من المواطنين، وهو الذى يتوازى مع ضخ المزيد من السلع الإستراتيجية فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية.