إزالة حالات تعد على أرض زراعية بقرى مطوبس والحامول

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملات مجلسي مطوبس والحامول بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة 3 حالات تعدي على أراضي زراعية في المهد، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالمرور والمتابعة المستمرة، ومنع التعديات على الأراضي، الزراعية، وأملاك الدولة، ووقف البناء المخالف.

ترأس ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملة لإزالة حالة تعدي علي أرض زراعية بعمل سمل في المهد في قرية البصراط للبناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك لمخالفة قانون البناء 119 لسنة 2008 وبدون ترخيص.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال إزالة حالتي تعدي علي الأراضي الزراعية، في المهد لصب سمل خرساني تعدي على الأرض الزراعية بقرية 45 الجدية غرب تيرة على مساحة 150م، وجرى ورفع الأخشاب من الموقع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخلفات، وتم ازالة مبنى من الطوب الابيض البلوك على مساحة 100 متر بقرية أبو سكين على الأراضي الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



متابعة حالة تعدي بمطوبس



ازالة حالة تعدي بالحامول



محاولة تعدي عل اراضي زراعية



منع حالة تعدي عل اراضي زراعية بمطوبس