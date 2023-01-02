اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إحالة 19 عاملا بوحدة طب الأسرة بالمطرية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الإثنين، 02 يناير 2023 03:42 م
إحالة 19 عاملا بوحدة طب الأسرة بالمطرية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وحدة طب الأسرة بالمطرية
فريق المحافظات

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كشفت لجنة مرور من مجلس مدينة ومركز المطرية شمال محافظة الدقهلية، على وحدة طب الأسرة، لمتابعة انتظام حركة العمل بغياب 19 من العاملين بالإدارة الصحية بوحدة طب الأسرة بالمطرية، وخروج البعض بدون إذن، وبالعرض على الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قرر إحالتهم جميعا إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل بدون مبرر.

جاء ذلك بناء علي توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وعلي القرار رقم 805 لسنة 2022 بتشكيل لجان فرعية بالمراكز والمدن والأحياء للمرور علي كافة المؤسسات الخدمية بنطاق المراكز والمدن والاحياء، حيث كلف اليوم محمد حمص رئيس مدينة المطرية اللجنة المشكلة،  بقرار الوحدة المحلية 534 لسنة 2022 وتبين غياب عدد 19 موظف من العاملين بينهم اطباء واداريين وفنيين وتمريض، وإحالتهم للتحقيق لتغيبهم أثناء مواعيد العمل الرسمية وذلك بناء على تقرير حملة المرور الميدانى المفاجئ.

وتلاحظ بعض الأمور المتعلقة بالنظافة العامة لديوان وحدة طب الأسرة وانتشار الحشائش والمهملة وتراكم القمامة داخل مقر الديوان الخارجي وتم إحالتهم للتحقيق.

ووجه محافظ الدقهلية لوكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والشباب والرياضة لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل وكذا التحقيق مع مسئولي الوحدات الخدمية التي وجدت مغلقة أثناء أوقات العمل الرسمية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المشار إليه.


الدقهليه

محافظ الدقهليه

غياب الموظفين

وحدة طب الأسرة بالمطرية



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