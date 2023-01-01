محافظ الدقهلية يحيل 81 عاملا للتحقيق بسبب الغياب عن العمل بدون إذن

الدقهلية - شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 81 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب، المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون اذن للتحقيق، وبينهم مسئولي وحدات ومصالح حكومية خدمية وجدت مغلقة اثناء مواعيد العمل الرسمية وذلك بناء على تقرير حملة المرور الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن الجمالية ونبروه

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف، مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها..

هذا وقد تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية باشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين،

هذا وقد أوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 79من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية، شملت الوحدات الصحية بقري ميت مرجا سلسيل وعزب موسي وعزب الجمالية ومكتب صحة الجمالية والمركز الطبي الحضري ومستشفي الجمالية المركزي بمركز ومدينة الجمالية، والوحدة الصحية بكفر الجنينة كما شملت عدد 2 من المسئولين العاملين بمركز شباب كفر الجنينة وكفر الحصة بمركز نبروه وجدت تلك المراكز مغلقة اثناء حملة المرور الميداني وفي مواعيد العمل الرسمية..

وقد وجه محافظ الدقهلية للسادة وكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والشباب والرياضة لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل وكذا التحقيق مع مسئولي الوحدات الخدمية التي وجدت مغلقة اثناء اوقات العمل الرسمية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار اليه.