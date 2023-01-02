إجراء الكشف الطبى لـ1837 مواطنا بقافلة طبية شاملة لقرية "برج مغيزل" بمطوبس

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفرالشيخ ووزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، اليوم الإثنين، قافلة طبية شاملة لأهالى قرية "برج مغيزل " والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس،تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وضمن مبادرة «حياة كريمة "، بإشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ ،الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة، الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يأتى ذلك بالتنسيق ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس.

وشارك فى القافلة الشاملة كليات الطب البشري، والتمريض، وطب الفم والأسنان، بإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، الدكتور مها أبو جازية عميد كلية التمريض، الدكتور إيناس الجندى عميد كلية طب الفم والأسنان .

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبد الرازق دسوقى أن هذه القوافل تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية البشرية والبيطرية والزراعية والإرشادية والتوعوية فى مختلف المجالات المجانية للمواطنين فى المناطق النائية وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعى والإيجابى لأهالى القرى الواقعة فى نطاقها حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين ينفذها أساتذة متخصصين من مختلف الكليات لتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.

وأضاف د. دسوقى بأنه جرى الكشف المجانى على جميع المرضى وعددهم 1837 مواطن على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين فى مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن القافلة الشاملة تهتم بشكل فعال فى تنمية الوعى الصحى بإشراف أساتذة متخصصين من كليات "الطب، والتمريض" من خلال تخصصات الباطنة، العيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، النفسية والعصبية، الأطفال وجراحة عامة، جراحة عظام، جراحة المسالك البولية، جراحة المخ و الأعصاب والأمراض الصدرية، بالإضافة إلى تخصصات أخرى.

وذكر د. دسوقى أن القافلة تضمنت أيضا عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر فى الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال فى العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكرى والضغط و كيفية العناية بالقدم السكرى وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال فى التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية، بإشراف الدكتور نجوى جودة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور وائل الفقى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ،ومشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفرالشيخ بقيادة مدير الإدارة الدكتور صفوة شلبى، وفريق العمل بالإدارة، الذى ضم حازم عياد، وأحمد عبد الله، ومحمد صلاح.