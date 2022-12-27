مجلس جامعة كفر الشيخ يناقش العملية التعليمية وخطط تنفيذ الأنشطة ومحو الأمية

عقد مجلس جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقى رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، جلسته الدورية فى قاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية،واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والمستشار عبدالله غلاب المستشار القانونى للجامعة وأمين عام الجامعة الدكتور على صبري.

واستهل رئيس الجامعة الاجتماع بتقديم التهنئة للحضور بمناسبة العام الميلادى الجديد، وقال د.دسوقى أنقل إليكم شكر وتحيات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على الجهد المبذول فى الفصل الدراسى الأول والتزام الجميع بالإجراءات التى أقرتها الجامعة أثناء إجراء انتخابات اتحاد الطلاب، والتى تمت وفقًا للقواعد والمعايير المُحدده من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

كما أكد المجلس استمرار الجامعة فى تعاونها الكامل مع مبادرة "حياة كريمة" من خلال تكثيف القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والأنشطة المختلفة، والمساهمة الإيجابية فى بناء القدرات فى المجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية؛ تفعيلًا لدور ورسالة الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفى إطار المسئولية المُجتمعية والوطنية لجامعة كفرالشيخ، استعرض المجلس جهود الجامعة بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار فى محو الأمية، حيث تأتى قضية محو الأمية على رأس أولويات العمل خلال الفترة القادمة تنفيذا لخطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد مجلس جامعة كفرالشيخ تنفيذ ومتابعة الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية واستمرار تنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات القومية الكُبرى، والتعاون مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وشدد رئيس جامعة كفرالشيخ على اتخاذ كافة الإجراءات والالتزام بالقواعد استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسى الأول وفقًا للخريطة الزمنية، وفقا للجداول الزمنية المعلنة فى كل كلية، وسط أجواء من الهدوء والانضباط، ومراعاة توزيع الأسئلة على الوقت المخصص للامتحان متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.