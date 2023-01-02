أوكرانيا: إسقاط عشرين هدفًا جويا لروسيا فوق كييف‎‎

وذكرت الإدارة العسكرية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية - أنه في أثناء إنذار إحدى الغارات الجوية في الساعات الأولى من صباح اليوم، تم إسقاط 20 هدفا جويا فوق العاصمة. فيما يتم تحديث البيانات الأولية عن الهجمات الروسية الأخيرة".

وأضاف البيان: بشكل عام، استمر إنذار الغارة الجوية في العاصمة ومنطقة كييف 4 ساعات و8 دقائق. بينما تضرر مبنى سكني وأصيب صبي يبلغ من العمر 19 عاما في كييف.