اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 يناير 2023 09:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا: إسقاط عشرين هدفًا جويا لروسيا فوق كييف‎‎

الإثنين، 02 يناير 2023 09:00 ص
أوكرانيا: إسقاط عشرين هدفًا جويا لروسيا فوق كييف‎‎ الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الاثنين أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 20 هدفا جويا لروسيا فوق كييف في الساعات الماضية.

وذكرت الإدارة العسكرية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية - أنه في أثناء إنذار إحدى الغارات الجوية في الساعات الأولى من صباح اليوم، تم إسقاط 20 هدفا جويا فوق العاصمة. فيما يتم تحديث البيانات الأولية عن الهجمات الروسية الأخيرة".

وأضاف البيان: بشكل عام، استمر إنذار الغارة الجوية في العاصمة ومنطقة كييف 4 ساعات و8 دقائق. بينما تضرر مبنى سكني وأصيب صبي يبلغ من العمر 19 عاما في كييف.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة