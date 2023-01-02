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أسعار الذهب اليوم الاثنين 2 يناير 2023 في مصر

الإثنين، 02 يناير 2023 09:00 ص
أسعار الذهب اليوم الاثنين 2 يناير 2023 في مصر اسعار الذهب - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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ننشر أسعار الذهب مستهل التعاملات اليوم الاثنين 2 يناير 2023 في مصر، بعد تسجيل الأسعار مستويات 1675 جنيها للجرام للعيار الرئيسي، مع استقرار سعر الذهب عالميًا عند 1823 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر:
 

عيار 18 سجل 1436 جنيها.

 

عيار 21 سجل 1675 جنيها.

 

عيار 24 سجل 1914 جنيها.

 

الجنيه الذهب 13400 جنيه.

 

ارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة قرب أعلى مستوى في 6 أشهر عند ختام تداولات السنة مسجلة مكاسب سنوية طفيفة.وعند التسوية، ارتفع العقد الأكثر تشاطاً للمعدن الأصفر بنحو 0.1% إلى 1826.20 دولار للأونصة، مسجلاً مكاسب سنوية طفيفة بنحو 0.1%.

 

في الوقت نفسه سجل الذهب أفضل أداء ربع سنوي منذ يونيو 2020.وشهدت أسعار الذهب تقلبات كبيرة هذا العام مثل معظم الأصول، فتجاوز سعر الأوقية 2000 دولار في الربع الأول قبل أن تقلص ارتفاعاتها بالتزامن مع سياسات التشديد النقدي.واتبعت البنوك المركزية هذا العام بقيادة الاحتياطي الفدرالي سياسة متشددة تجاه معدلات الفائدة في ظل زيادة التضخم وتزامناً مع الحرب الروسية الأوكرانية.

 

 


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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