توقعات أسعار الذهب فى الأسبوع الأول من يناير 2023..فيديو

كتب - إسلام سعيد

قدم تلفزيون اليوم السابع تغطية لتوقعات أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الأول من يناير 2023 حيث بتذبذب الأسعار في السوق خلال الأسبوع المنقضى وعلى مدار شهر ديسمبر 2022

أسعار الذهب خلال ديسمبر 2022

شهدنا على مدار شهر ديسمبر 2022 عدة تحركات في أسعار الذهب، إذ بلغت الأسعار ذروتها هذا الشهر قبل أن تعود للانخفاض مرة أخرى بسبب عوامل المضاربة في سوق الذهب، ومع عودة الاستقرار للسوق شهدت الأسعار هبوط ملحوظ، ونرصد أبرز محطات حركة الذهب هذا الشهر.

ارتفع سعر الذهب في السوق المصري بنسبة 10.7% خلال شهر ديسمبر 2022، إذ تحركت أسعار الذهب من مستويات 1500 جنيها لعيار 21 مطلع هذا الشهر إلى مستويات 1660 جنيها الآن بالأسواق و تعرض الذهب لعدة تغيرات واضطرابات نتيجة عدد من العوامل أهما المضاربة العنيف على الذهب خاصة بالأسبوع الثاني من ديسمبر الأمر الذي وصل بالأسعار لمستويات قياسية وتاريخية عند 1850 جنيها للجرام، ثم هدأت الأوضاع قليلًا مع توقف المضاربة وحدوث انحصار في السوق الموازي للدولار.

سوق الذهب شهد خلال ديسمبر 2022 انخفاض كبير في الطلب على المشغولات الذهب التقليدية مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على السبائك الذهبية بأوزانها المختلفة وكذلك الجنيهات الذهب، حيث شهدنا على مدار الشهر قوائم انتظار لدى الشركات المنتجة للسبائك والجنيهات مع اتجاه كبير للمستهلكين نحو الشراء.

تحكمت عوامل العرض والطلب بقوة في حركة المعدن النفيس في السوق المصرى على مدار شهر ديسمبر2022، واستقرت الأمور بشكل ملحوظ في الربع الأخير من ديسمبر، إذ شهدنا عودة الأسعار لمستويات 1550 جنيها للجرام من عيار 21، ومع زيادة الطلب عادت الأسعار للصعود مرة أخرى إلى مستويات 1660 جنيها.

وبشأن أسعار الذهب في البورصة العالمية، فقد شهدت أسعار أونصة الذهب ارتفاع من مستويات 1783 دولار للأوقية مطلع الشهر إلى 1823 دولار للأونصة بنسبة ارتفاع بلغت 2.3% تقريبا، وذلك بعد أن شهدنا تغيرات عدة في الأسعار على مدار الشهر بسبب رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية لمستويات 4.5% وكذلك تقارير البطالة الأمريكية الأخيرة ومؤشر الدولار واللذان انعكسا على أسعار الذهب لتغلق الشهر على صعود ملحوظ.