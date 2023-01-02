أسامة ربيع: 23 ألفا و800 سفينة عبرت قناة السويس خلال عام 2022

كتب أحمد عرفة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى استاد هيئة قناة السويس جهزنا أول يخت سياحى صنع في مصر.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن هناك طلبا أوروبيا على اليخت المصرى وأصبح هناك توسع في صناعته، موضحا أن الرئيس السيسى طلب عمل بلنصات صيد في البحيرات ، وقمنا بعمل نموذجين للبحيرات مجهزين بغرف وثلاجات وحمام ، ونسعى لنموذج مثالى لمراكب صيد كبيرة.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، : نسعى لتوطين الصناعة وامتلاك القدرة في قناة السويس خاصة ان قناة السويس هيئة عالمية كبيرة، موضحا أن هناك 23 ألف و800 سفينة مروا على قناة السويس وحققت إيرادات أعلى من السنة، وحققنا خلال عام 2022 إيرادات حوالى 8 مليار اى بزيادة مليار ونصف دولار عن عام 2021.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، إنه لا اقتراب في أصول هيئة قناة السويس ولا اقتراب من الهيئة .

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أكد أن قناة السويس حققت زيادة في عبور السفن 15 % بحمولة 10 % وعائد بالدولار وصل لـ8 مليارات دولار تقريبا بزيادة حوالي 25% عن الأعوام السابقة، لافتا إلى أن لقاءه بالرئيس السيسي كان لمتابعة العائد والاحصائيات التي يعملون عليها.

وأضاف الفريق اسامة ربيع، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، اليوم الاثنين، أن اللقاء شهد الحديث عن تطوير قناة السويس وجوانب توسعة قناة السويس، والتحول الرقمي، لافتا إلى أنهم انتهوا من التحول الرقمي منذ عام 2021.

واستكمل: "المجرى الملاحي شغالين فيه بتوسعة 40 كيلو متر خلال العام وبنعمل ازدواج في البحريات المرة 10 كيلو يضافوا للقناة الجديدة، اضافة إلى العمل على تزويد القاطرات ونصل لمعدل عبور 83 سفينة الان واصبح هناك احتياج للقاطرات لأهميتها".