أخبار البورصة اليوم الإثنين 2-1-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 2-1-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم ، أولى جلسات عام 2023، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 22.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 983.296 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

البورصة تربح 22.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات عام 2023، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 22.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 983.296 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 912.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.5 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.02%، والعرب على 8.02%، واستحوذت المؤسسات على 21.80% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 67.5 مليون جنيه، 100.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 14.6 مليون جنيه، 626.1 ألف جنيه، 149.3 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 14960 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 2674 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 18143 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 6154 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 2876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 4259 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3601 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1284 نقطة.

وصعدت أسهم 134 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 9 شركات، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية لإدارة وتطوير الأصول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، وحق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر-2، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 180 ألف سهم، 9.6 مليون سهم، 2.4 مليون سهم، 9 آلاف سهم، على التوالي، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 12.8 مليون سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 5 آلاف سهم، 2097 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وأكتوبر فارما، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وحق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر-2 عدد 21 ألف سهم، 181 ألف سهم، 241.5 ألف سهم، 50 سهم، 249 ألف سهم، 15.1 ألف سهم، 9.6 مليون سهم، 750 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 977 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 500 سهم، 317 ألف سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي.

أسهم خزينة

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، والمتحدة للإسكان والتعمير، وأوراسكوم المالية القابضة شراء الأولى عدد 1.2 مليون سهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.29%، والثانية 242.1 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.57%، والثالثة 4.4 مليون سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، وحققت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، إيرادات بلغت 2.9 مليون جنيه مقابل 17.8 مليون جنيه بنسبة انخفاض 83.76%، وتحولت الشركة للخسائر 773 ألف جنيه مقابل ربحية 3.7 مليون جنيه بنسبة انخفاض 120.94%.

وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، صافي الربح بعد الضريبة 40.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 نوفمبر عام 2022 مقابل 38.2 مليون جنيه بنسبة نمو 105%.

جي بي أوتو

أعلنت شركة جي بي أوتو، موافقة مجلس الإدارة على دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة جي بي للتأجير التمويلي بي في (هولندا)، كما وافق المجلس على بيع حصة غير مباشرة تمثل نسبة 45% من الشركة مقابل بقيمة 855 مليون جنيه.