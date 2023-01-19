5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.. منها التدخين

كتبت ميرفت رشاد

سرطان القولون هو رابع أكثر الأنواع شيوعًا بين الرجال والنساء، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، في حين أن نسبة صغيرة من الحالات ترجع إلى عوامل غير قابلة للتعديل مثل تاريخ العائلة، يُعتقد أن الغالبية تنبع من خيارات نمط الحياة مثل التدخين وقلة التمارين وسوء التغذية، وإليك العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون وأعراضه وطرق الفحص ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

تتضمن عوامل تزايد خطر الإصابة بسرطان القولون:



- مرض التهاب الأمعاء ، التهاب القولون التقرحي ، مرض كرون

- أغذية غنية بالدهون و / أو قليلة الألياف

- التدخين

- الخمول الجسدي أو السمنة

-داء السكري من النوع 2"

ليس من غير المألوف الإصابة بسرطان القولون وعدم إدراكه لأن العلامات غالبًا لا تظهر إلا في مراحل متأخرة، ومع ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان القولون لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا ، يعد سرطان القولون مشكلة صحية أكثر خطورة، يُعتقد أن حوالي 90 % من حالات سرطان القولون والمستقيم والوفيات يمكن الوقاية منها، بالإضافة إلى الفحوصات المنتظمة لسرطان القولون والمستقيم ، يمكن أن تقلل ممارسة الرياضة والحفاظ على وزن صحي من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وفقًا لما ذكرته جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو .

علامات سرطان القولون



العلامات التحذيرية لسرطان القولون والتي لا يجب تجاهلها وإخطار الطبيب بها تشمل:



- تغيير في عادات الأمعاء يستمر لفترة طويلة (أكثر من بضعة أيام) ،

- نزيف في المستقيم

-دم في البراز

-وجع بطن

- تشنج

- ضعف أو تعب

- فقدان الوزن غير المقصود

- غثيان

إذا تم تشخيص إصابتك بسرطان القولون ، فاستشر طبيبًا متخصصًا في هذا المرض قبل بدء العلاج، يمكن لأخصائي سرطان القولون والمستقيم الذي لديه معرفة بأحدث التطورات في البحث والعلاج أن يساعدك على فهم خياراتك بالكامل حتى تتمكن من اتخاذ أفضل القرارات الممكنة .

الفحوصات تنقذ الأرواح



نحن نعلم أن الزوائد اللحمية التي تحتوي على خلايا سرطانية يمكن أن تبقى في جدار القولون لأشهر أو حتى سنوات دون التسبب في نزيف أو ألم أو أعراض أخرى، يزيد الفحص من فرص الإصابة بسرطان القولون في مرحلة مبكرة قبل حدوثه، من خلال أدوات التشخيص ، بما في ذلك تنظير القولون والحمض النووي للبراز الاختبار والفحص الجيني.

يعد سرطان القولون والمستقيم أحد أكثر أنواع السرطان قابلية للشفاء ، ومع ذلك تظهر الأبحاث أن عشرات الملايين من الأشخاص يتخلفون عن الفحص المنقذ للحياة بسبب الخوف من تحضير الأمعاء والخوف من الاختبار والخوف من النتائج. لا تدع القلق بشأن تنظير القولون يمنعك من الخضوع للفحص - إنه اختبار غير مؤلم يتم إجراؤه تحت التخدير وعادة ما يستغرق أقل من 30 دقيقة، لقد أثبت البحث أن فحص سرطان القولون ينقذ الأرواح .