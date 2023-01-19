وفد "المهندسين" يعرض التجربة المصرية بالمؤتمر العالمي للخرسانات وتكنولوجيا البناء بأمريكا.. صور

كتب ـ محمد أبو عوض

يشارك وفد المهندسين المصريين، برئاسة المهندس، ماير جرجس، أمين عام مساعد نقابة مهندسين القاهرة، في مؤتمر الخرسانة العالمي WOC وتكنولوجيا البناء، الذي يعقد في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع مكتب التعاون التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.

ويضم الوفد كلاًّ من د.أميمة صلاح الدين، رئيس مركز بحوث البناء السابق، والمهندس محمد ثروت، رئيس نقابة مهندسين بني سويف، والمهندسة إيمان إسماعيل، عضو مجلس نقابة مهندسين القاهرة، وعدداً من أصحاب شركات المقاولات العاملة في السوق المصري.

وقال المهندس ماير جرجس، إن مشاركة وفد المهندسين، تتضمن الإطلاع علي أحدث تكنولوجيات البناء، وخاصة في مجال - Green building - المباني الصديقة للبيئة، و-value engineering - الهندسة القيمية، وهو التوجه المستقبلي للقطاع الهندسي في التشييد والبناء، والتنمية المستدامة الصديقة للبيئة.

وأضاف رئيس الوفد أن القطاع الهندسي، يحمل علي عاتقه مسئولية وطنية في هذا التوقيت، وخاصة في مجال البناء والتعمير والتوسع الأفقي، باستخدام كل ما هو حديث وصديق للبيئة، و موفر في الوقت والتكلفة، مع ضمان أعلي معايير السلامة والجودة.

وشدد المهندس ماير جرجس، على أن مصر تمتلك تجربة رائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مجالات التخطيط والتشييد والبناء، وقطاعات البنية التحتية التي أحدثت طفرة حقيقية في التصنيف الدولي لمصر، في جودة الطرق، لافتًا إلى أن الوفد المصري كان حريصا على عرض هذه التجارب الناجحة خلال أعمال المؤتمر.

وتابع "جرجس" أنه بجانب المؤتمر، يشارك عدد من أعضاء الوفد المصري في تلقى دورات متخصصة في مجال إدارة المشاريع وترميم المنشآت بالولايات المتحدة الأمريكية.