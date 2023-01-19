وأكد الوزير -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، فى ختام مؤتمر السلم فى نواكشوط- أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتبنى السلام، وتعمل جاهدة على دعم السلام ليس فى مصر والمنطقة فقط وإنما عبر العالم، قائلا "نحن نبينا نبي الإسلام، ورسالتنا هي السلام".

وأضاف "نحن نرى أن السلام منهج نعيش عليه ومصر وموريتانيا معا من الدول الداعمة للسلام.. والسلام هو هدف ديني وإنساني ووطني وعالمي".

وأشار إلى أن الإرهاب جزء منه نتيجة الجهل وآخر ممول وآخر موجه، مؤكدا أن الواجب يملي علينا اليوم العمل من أجل السلام الحقيقي الذي يصحح الصورة الصادقة عن الدين الإسلامي، ويصحح مصالح الجميع، ونحن ننظر نظرة أوسع لأن الإنسان أخو الإنسان أيا كان.

وقال إن من يدعم الإرهاب سيأكله، مؤكدا أن الإرهاب لا دين له ولا وطن ومن يصنعه ويموله سيندم يوما ما.

وأضاف أن خطبة الجمعة يوم غد ستكون مخصصة للسلام في الإسلام؛ لأن الدين الإسلامي دين سلام لصالح الجميع، وأنه دين لا يعرف الفساد ولا الإفساد ولا التخريب ولا الهدم ولا الآذى، هو دين العمل معا، دين التعايش ودين القبول بالآخر والعمل معا لصالح الجميع.

في السياق.. أقام السفير المصري لدى موريتانيا خالد يوسف، في نواكشوط، مأدبة عشاء؛ احتفالا بوزير الأوقاف والوفد المصري إلى منتدى السلم، المنظم في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وشارك في الحفل الدبلوماسيون العرب في موريتانيا، وبعض المسؤولين الحكوميين الموريتانيين.

وشهد الحفل إلقاءات شعرية، أشاد خلالها شعراء موريتانيون بالتعاون الثنائي مع مصر، وبما حققته الحكومة المصرية من نهضة في مختلف المجالات.

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قد وصل، أمس الأول الثلاثاء، إلى مطار نواكشوط (أم التونسي) الدولي؛ للمشاركة في أعمال الملتقى الثالث للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم.