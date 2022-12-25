اليوم السابع
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الأحد، 25 ديسمبر 2022 04:14 ص
أكرم القصاص
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هونج كونج تأمل في إعادة فتح حدودها مع الصين بحلول منتصف يناير المقبل

الأحد، 25 ديسمبر 2022 04:00 ص
هونج كونج تأمل في إعادة فتح حدودها مع الصين بحلول منتصف يناير المقبل مطار هونج كونج
اش ا

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أعلن الرئيس التنفيذي لهونج كونج جون لي أن المدينة تسعى لإعادة فتح حدودها مع بر الصين الرئيسي بحلول منتصف يناير المقبل.
 
وقال لي - في مؤتمر صحفي بمطار هونج كونج لدى عودته من رحلة إلى بكين أوردها راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري - إن الهدف من إعادة فتح المدينة "بشكل تدريجي ومنظم وكامل" سيكون إعادة الحدود إلى حالتها قبل تفشي الفيروس.
 
وأضاف أن "هدفنا هو التوصل سريعا إلى توافق مع الحكومة المركزية، وتقديم خطتنا إلى الحكومة المركزية للمراجعة وتنفيذ الخطة قبل منتصف يناير".
 
تجدر الإشارة إلى أنه تم فرض قيود السفر عبر الحدود في أوائل عام 2020، وتم إرجاء إعادة فتح الحدود مرات عديدة بسبب تفشي الفيروس في هونج كونج أو في الصين.

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