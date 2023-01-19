ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة على صحراوى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

ينشر اليوم السابع اسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 2573 ن ه ل، ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من كارتة تحصيل الرسوم أمام قرية 8 التابعة للوحدة المحلية بطوخ الخيل.

بانتقال الأجهزة الأمنية افادت التحريات الاولية أن سبب وقوع الحادث إنفجار الإطار الخلفي الأيمن للسيارة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 19 شخص وهم: هيام محمد فوزي 22 عاما، يوسف سعداوي 10 سنوات، مني إسماعيل 37 عاما، علا فولي 40 عاما، صفاء عبد المعز 42 عاما، يقيمون بقرية كدوان.

كما أصيب في الحادث: نادية سيد 40 عاما، عفاف أحمد 20 عاما، ملك خلف 15 عاما، شقيقتها هويدا 16 عاما، يقيمون بقرية الدوادية بشرق النيل.

وسمر أشرف 22 عاما، فايزه أحمد 46 عاما، جمالات سليمان 61 عاما، رضا عبد الكريم 50 عاما، شقيقه علي 45 عاما، يقيمون بقرية زاوية سلطان.

وهاجر ضاحي 12 عاما، زمزم محمود 20 عاما، محمد رمضان 13 عاما، ماجده محمد 24 عاما، نجلاء جمال 25 عاما، يقيمون بقرية نزلة حسين.

تم نقل جميع المصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات ببين كدمات وسحجات واشتباه كسور وأرتجاج، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.