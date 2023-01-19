نقيب فلاحى سوهاج: قرار الرئيس بزيادة سعر إردب القمح قرار حكيم وفى مصلحة المزارعين

سوهاج محمود مقبول

أكد مظهر الهوارى نقيب الفلاحين بمحافظة سوهاج أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن زيادة سعر إردب القمح هذا العام قرار حكيم وصائب ونشكر القيادة السياسية على هذا الأمر، كما نشكرهم أيضا على زيادة سعر طن القصب من قبل.

وأكد الهوارى، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أننى أستطيع أن أقول أن الفلاح المصرى علم الآن أنه ليس غائبا عن أجندة القيادة السياسية بل هو على رأس أولويات رئيس الجمهورية، فمن قبل نفذت الحكومة توجيهات الرئيس بتبطين الترع ضمن المشروع القومى لتبطين الترع والتي وفرت المياه للمزارعين في كل الأنحاء حتى نهاية الترع وطوال العام ولم تصبح هناك مشكلة في الرى ووفرت له أيضا الإرشاد المتميز في عملية زراعة الأرض أو في عملية ريها وهذا خلق بئية زراعية متميزة في صعيد مصر.

وأضاف نقيب الفلاحين أن سعر الإردب في العام الماضى كان 835 جنيها وبعد الزيادة وصل إلى 1250 جنيها، وهذا سعر عادل ومجزى للفلاح وأننى أدعوا جموع الفلاحين بالصعيد والدليتا أن يقوموا ناتج زراعتهم للمقمح في المنافذ التي حددتها الحكومة بوزارة التموين وأن يكونوا كما كانوا من قبل هم سلة الغذاء لمصر وأن يكونوا كما كانوا من قبل هم صمام أمان البلاد كما أختصهم ربهم وأعود وأشكر الرئيس على الاهتمام المستمر بالفلاح المصرى في كل محافظات مصر.

واختتم الهوارى تصريحاته لليوم السابع قائلا إن الرئيس السيسي يقدر جيدا دور الدولة في التدخل لدعم قطاع الغذاء في مصر والقمح هو أحد أهم السلع الاستراتيجية على الإطلاق موضحا أننا سنشهد خلال الفترة المقبلة تطورا كبيرا في دعم قطاع الزراعة في مختلف المستويات وتقديم كل سبل الدعم للفلاح المصري حتى نصل للاكتفاء الذاتي من معظم السلع الرئيسية.