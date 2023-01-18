محافظ سوهاج يفتتح أعمال تطوير مركز القلب والجهاز الهضمى.. صور

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، أعمال تطوير عدد من الوحدات داخل مركز القلب والجهاز الهضمى، بحضور الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور محمد خليفة مدير مركز القلب والجهاز الهضمى، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ.

تضمنت زيارة المحافظ للمركز افتتاح "وحدة التعقيم المركزي، والتي تضم أحدث أجهزة التعقيم العالمية " GETINGE "، منها عدد 2 جهاز تعقيم جديد انتاج 2022م، بطاقة 250 لتر/ للجهاز، بقدرة 500 لتر خلال الدورة الواحدة للتعقيم، وفقا لمواصفات الجودة ومكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية .

كما افتتح المحافظ تطوير " وحدة مناظير الجهاز الهضمي، والتي تضم أحدث أجهزة المناظير " FUJI "، مكون من عدد 2 منظار علوي+ 2 منظار سفلي+ منظار للقنوات المرارية والبنكرياس"، ليرتفع خدمة المناظير للمرضى بواقع 200 إجراء تشخيصي علاجي شهريا.

شملت جولة المحافظ بالمركز كذلك افتتاح تطوير " العناية المركزة " بعد إضافة عدد 6 أسرة جديدة ليصبح إجمالي عدد الأسرة 22 سرير، وكذلك زيادة عدد أسرة الاستقبال والطورئ بعدد 3 سرير جديد؛ ليصبح الإجمالي 6 أسرة استقبال، كما تفقد المحافظ الأقسام المختلفة بالمركز، واستمع إلى شرح مفصل عن أبرز الخدمات التى يقدمها المركز لمرضى القلب والجهاز الهضمى بمحافظة سوهاج، ومحافظات الصعيد .

وأوضح الدكتور محمد خليفة أن المركز قد استحدث خدمة العيادات المسائية، بالإضافة إلى إدخال وحدة التشخيص عن بعد " TELEMIDICIN" كمقدم للخدمة، مشيرا إلى مناظرة أكثر من 50 حالة من مختلف المحافظات، لافتا إلى تطوير البنية التحتية بالمركز، وزيادة المساحات الخضراء، وتطوير غرف المرضى والأقسام الداخلية بالمركز.