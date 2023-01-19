نقابة المهندسين بالقاهرة تكرم طلاب مشروع «طريقك أخضر» بإعلام الأزهر

كتب لؤى على

كرَّمت نقابة المهندسين بالقاهرة طلاب كلية الإعلام ؛ لمشاركتهم بمشروع تخرج بعنوان: «طريقك أخضر» على هامش الندوة التي عقدتها النقابة بعنوان: «مستقبل الطاقة الخضراء في ظل التغيرات العالمية».

وتضمنت فعاليات الندوة عرضًا لمشروع الطلاب، والاستماع لرؤيتهم حول فكرة المشروع، ومدى إسهامه في تحقيق رؤية مصر نحو التحول الأخضر.

وقال الدكتور رضا أمين، عميد كلية الإعلام: إن تَلَقِّي الطلاب دعوة من نقابة المهندسين لعرض مشروعهم يعد إنجازًا فكريًّا وعمليًّا، وإدراكًا من الطلاب لأهم القضايا التنموية التي تستهدف مصر إنجازها في رؤيتها المستقبلية 2030 م.

وأضاف أمين: «إن قضية التحول إلى مصادر الطاقة الخضراء بما ينعكس على نظافة البيئة وحل مشاكل المناخ، ومنها: ظاهرة الاحتباس الحراري، أصبحت قضية ملحة على الساحة العالمية؛ للحد من الأخطار البيئية والحفاظ على مصادرها الطبيعية، كما أنها تعزز مصادر الطاقة على المستوى المحلي، وتقلل من الحاجة إلى استيراد الوقود؛ لذا كان مشروع طلاب الكلية: «طريقك أخضر» أيقونة لمشروع إعلامي يسلط الضوء على تلك القضية المهمة.

وثمن الدكتور عبد الراضي حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، فكرة المشروع وخطوات تنفيذه، مقدمًا الشكر لجميع الجهات الداعمة لمشروع الطلاب واهتمامهم بالطاقات الشبابية في بناء مستقبل وطن آمن ونظيف، مشيرًا إلى أن مشروعات طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر تتميز دائمًا بالجدية، وتدعم خطط التنمية والإصلاح، مشيرا إلى أن المشروع شارك به خمسة عشر طالبًا، هم:

1- أمين حسام أمين علي.

2- محمد باهي محمد باهي.

3- أشرف عبد الناصر جميل أحمد.

4-إبراهيم شحاتة جابر أبو جبل.

5-إبراهيم عبد المنعم إبراهيم عبد الكريم.

6-أحمد علي فهمي علي.

7-أبو الوفا رمضان أبو الوفا عبد العظيم.

8-إبراهيم محمود عبد الله المتولي.

9-أحمد عبد الحق زكي.

10-أحمد شعبان مصطفى بكر.

11- محمد خالد السيد القصاص.

12- علي عبد الخالق سعيد عبد الخالق.

13- أحمد شوقي عبد الله السعيد.

14- أحمد حسن مصطفى سيد.

15 محمد محمود حمدي.

جدير بالذكر أن الندوة كانت برعاية المهندس حسام الدين عفيفي، نقيب مهندسي القاهرة، والدكتور عبد العزيز الكفراوي، رئيس لجنة الطاقة، والدكتور أحمد سلطان، نائب رئيس لجنة الطاقة.