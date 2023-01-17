نائب محافظ الوادى الجديد تتابع أعمال إنشاءات المدرسة الدولية بالخارجة

تابعت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم، أعمال الإنشاءات الجارية بالمدرسة الدولية بمدينة الخارجة، ترافقها المهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية والدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وأشادت بمعدلات الإنجاز فى العمل استعدادًا لدخول الخدمة العام الدراسى القادم، ضمن مشروع إنشاء 50 مدرسة دولية على مستوى الجمهورية، موجهًة بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية داخل الفصول والمعامل والملاعب الملحقة.

من ناحية أخرى، تفقدت نائب المحافظ مدرسة السلام الإعدادية المشتركة بعد انتهاء أعمال التطوير والصيانة الشاملة للمبنى والملعب، التى تم تنفيذها بتكلفة بلغت 2,7 مليون جنيه، لافتةً إلى البدء فى أعمال تنجيل الفناء وتأثيث وتجهيز الفصول والقاعات.

وفى سياق متصل تفقدت نائب محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم، عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بمدرسة الشهداء بإدارة الخارجة التعليمية، فى أول أيام انطلاقها، يرافقها الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

واطمأنت نائب المحافظ على سير الامتحانات فى أجواء يسودها الهدوء، وتوافر كافة التجهيزات بمقار اللجان وعدم وجود أى معوقات تواجه الطلاب، كما شددت على سرعة التعامل مع أى شكاوى قد تتلقاها غرف العمليات على مستوى الإدارات الخمس؛ حرصًا على صالح الطلاب. متمنيًة لهم أداءً موفقًا ونتائج مشرفة.

وترأس الدكتور جمال حسن وكيل التعليم بالمحافظة، غرفة العمليات بديوان عام المديرية والمنعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2022_2023 واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على انتظام دخول الطلاب للجان الامتحانات وإلتزام الجميع بكافة الضوابط المنظمة للعمل

وقال مدير التعليم بالمحافظة، أنه تجرى متابعة لحظية لسير أعمال الامتحانات من داخل غرفة العمليات بالمديرية مع تواصل دائم ومستمر مع غرف العمليات المشكلة بجميع لإدارات التعليمية الخمس، موجها بضرورة توفير الجو الآمن والملائم أمام الطلاب لآداء الامتحانات بكل يسر وسهولة ودون أى معوقات وحال وجودها يتم تذليلها على الفور.