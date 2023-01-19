منطوق حكم النقض على حسن راتب وعلاء حسانين فى قضية الآثار الكبرى

كتب أحمد إسماعيل

قضت الدائرة "ب" بمحكمة النقض برئاسة المستشار محمد خير اليوم، الخميس، بقبول الطعون المقدمة على حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين فى قضية الإتجار فى الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى" وتعديل الاحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة، حيث عاقبت النقض رجل الأعمال حسن راتب بالسجن 3 سنوات مع تغريمه مليون جنيه، بدلا من خمس سنوات، ومعاقبة علاء حسانين بالسجن 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه، بدلا من 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد خير وعضوية مصطفى الصادق وأحمد قزامل وأحمد عاصم وأيمن عبد الوهاب وعضوية المكتب الفني المستشار أحمد ميهوب والذى جاء منطوقه كالتالى:

أولا: بالنسبة للطعن عاطف عبد الحميد بإنهاء الخصومة في الطعن بالوفاة

ثانياً: عدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين أحمد عبد الرؤوف ومحمود على ومحمد السيد شكلا

ثالثا: قبول الطعن من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة الطاعنين الذين لم يقبل طعنهم شكلا

رابعاً: في موضوع الطعن بمعاقبة المتهم علاء حسانين بالحبس لمدة 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه لاتهامه بالتنقيب عن الآثار

خامسا: معاقبة كلا من عز الدين محمد ومحمد كامل وأحمد عبد الرؤوف واسحاق حليم وميلاد حليم وأحمد عبد العظيم وعبد العظيم عبد الكريم ومحمد عبد الرحيم وأحمد علي حسن واسامة على محمد وشعبان مرسي ومحمود رفعت ومحمود عبد الفتاح ومحمد عبد الرحيم وأحمد صبرى وأشرف محمد صلاح وحسن على ومحمد السيد عبد الرحمن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريم كلا منهم مبلغ 500 ألف جنيه.

سادسا: معاقبة المتهم حسن راتب بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه عما أسند إليه من اتهامات.

سابعا: التحفظ على مواقع الحفر الأربعة لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة المحكوم عليهم.

ثامنا: وبراءة المتهمين أكمل ربيع وناجح حسانين مما أسند إليهما

تاسعا: براءة المتهم علاء حسانين من تهمتى إتلاف اثار منقوله عمدا والاشتراك في تزيف اثار وبراءته أيضا والمتهمين عز الدين محمد ومحمد كامل ناجي عن تهمة اخفاء اثار بقصد التهريب.