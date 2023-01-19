 

ويواجه المشروع الإصلاحي، وفي مقدمته بند رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما، اعتراضا من جبهة نقابية موحدة، بالإضافة إلى غضب كبير لدى الرأي العام .. حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء اليوم /الخميس/. 

 


وتظاهر الآلاف في مختلف المدن الفرنسية ، قبل أن تنطلق مسيرة احتجاجية في العاصمة باريس للتعبير عن رفض رفع السن القانونية للتقاعد.. فيما اندلعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في محيط ساحة الباستيل في باريس، مع إلقاء مقذوفات واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. 