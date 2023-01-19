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تظاهر مئات الآلاف فى أنحاء فرنسا اليوم الخميس، فيما تعطلت حركة النقل بالقطارات وأغلقت مدارس في باريس في سياق إضرابات واحتجاجات واسعة على مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد.

ويواجه المشروع الإصلاحي، وفي مقدمته بند رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما، اعتراضا من جبهة نقابية موحدة، بالإضافة إلى غضب كبير لدى الرأي العام .. حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء اليوم /الخميس/. NEW: Massive protest in Paris, France against the pension reformpic.twitter.com/DIFDfAarzj — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 19, 2023

وتظاهر الآلاف في مختلف المدن الفرنسية ، قبل أن تنطلق مسيرة احتجاجية في العاصمة باريس للتعبير عن رفض رفع السن القانونية للتقاعد.. فيما اندلعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في محيط ساحة الباستيل في باريس، مع إلقاء مقذوفات واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات تتوحد النقابات العمالية فى فرنسا للمشاركة في يوم احتجاجي كبير بإضرابات ومظاهرات.

ويصطدم المشروع وبنده الرئيسي المتمثل في رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بدلا من 62 حاليا بجبهة نقابية موحدة ورفض شعبي واسع.

It’s popping off in France after Macron’s government elected to raise the retirement age by 2 years to 64.pic.twitter.com/PSg64oFs2W — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) January 19, 2023

وقد هيأت السلطات إجراءات أمنية واسعة بأكثر من 10 آلاف شرطي ودركي بينهم 3500 في باريس لضمان الأمن خلال التظاهرات، بحسب وزارة الداخلية التى كانت تتوقع أن يلجأ المتظاهرون "إلى العنف".

ودعت الحكومة إلى ألا يؤدى التحرك إلى "تعطيل" البلاد وأعربت عن الأمل في ألا يستمر طويلا.

وقال الوزير المفوض بالنقل كليمان بون "سيكون يوم خميس صعبا جدا... اضطرابات كبيرة في وسائل النقل" داعيا إلى تأجيل التنقل والعمل عن بُعد.

كما طلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران إلغاء خُمس الرحلات من مطار باريس-أورلي الخميس، بسبب إضراب المراقبين الجويين. وفي السكك الحديد، تتوقع شركة "أس أن سي أف" الوطنية "اضطرابات كبيرة" مع تسيير ثلث القطارات السريعة أو حتى خُمس القطارات السريعة وفقا للخطوط، ومعدل قطار إقليمي واحد من عشرة.