تظاهر مئات الآلاف فى أنحاء فرنسا اليوم الخميس، فيما تعطلت حركة النقل بالقطارات وأغلقت مدارس في باريس في سياق إضرابات واحتجاجات واسعة على مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد.

NEW: Massive protest in Paris, France against the pension reform pic.twitter.com/DIFDfAarzj

ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات تتوحد النقابات العمالية فى فرنسا للمشاركة في يوم احتجاجي كبير بإضرابات ومظاهرات.

ويصطدم المشروع وبنده الرئيسي المتمثل في رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بدلا من 62 حاليا بجبهة نقابية موحدة ورفض شعبي واسع.

It’s popping off in France after Macron’s government elected to raise the retirement age by 2 years to 64.pic.twitter.com/PSg64oFs2W