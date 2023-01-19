مطار مانشستر البريطانى يغلق مدرجيه مؤقتا بسبب الثلوج

أغلق مطار مانشستر فى المملكة المتحدة اليوم الخميس، مدرجيه بشكل مؤقت بسبب التساقط الكثيف للثلوج.
ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المطار قوله إن "الصحة والسلامة ستكون من أولوياتنا دائما وسيتم استئناف العمليات في أقرب فرصة ممكنة"، موجها نصائح للركاب بالاتصال بشركات الطيران من أجل الحصول على المزيد من المعلومات.
يذكر أنه فى ديسمبر الماضى، أعلن مطار مانشستر فى المملكة المتحدة، إغلاق مدرجين بشكل مؤقت جراء تساقط الثلوج بغزارة.
وأضاف المطار - في بيان على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نقلته شبكة "سكاى نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه "بسبب تساقط الثلوج بغزارة، فإننا أغلقنا كلا المدرجين بشكل مؤقت.. ستظل الصحة والسلامة على رأس أولوياتنا، كما سيتم استئناف العمليات فى أقرب فرصة ممكنة".
وأشارت الشبكة إلى أنه تم توجيه نصائح للركاب بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم لمعرفة آخر التطورات بشأن رحلاتهم، موضحة أن العشرات من الرحلات الجوية قد تأثرت بهذا القرار.
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