مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بطريق أبوسمبل بأسوان

وقع مساء اليوم، الخميس، حادث بطريق أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، بعد تصادم سيارتى نقل، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وأصيب 3 آخرين، تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان مرفق إسعاف، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، تلقى إخطارا يفيد بتصادم سيارتين نقل بطريق أبوسمبل، جنوب أسوان، ووجه مدير المرفق بالدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور.

وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين مصرع 3 أشخاص وأصيب 3 آخرين، وتم نقل الجثث إلى مشرحة أسوان العمومية والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

فى سياق متصل، شهد طريق السد العالى شرق بمدينة أسوان، اليوم، الخميس، حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات حيال الحادث.

تفاصيل الحادث بدأت بوصول بلاغ إلى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على طريق السد العالى شرق بمدينة أسوان، ووجود مصابين عقب وقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين.

كما أصيب 11 شخصا، اليوم، الخميس، فى حادث تصادم سيارتين أعلى كوبرى النيل بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.