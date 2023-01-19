مصرع طفل صدمته سيارة على طريق ترعة نجع حمادى في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد طريق نجع حمادى دائرة قسم أول سوهاج إصطدام سيارة ربع نقل على الطريق بأحد الأطفال يبلغ من العمر 12 سنة مما نتج عنه وفاة الطفل تم نقل الطفل للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة صرحت بدفن الجثة وتم الدفع بقوات إدارة المرور مكان الحادث وتم رفع أثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بوقوع مصادمة على طريق ترعة نجع حمادى دائرة القسم ووفاة طفل وتم نقله إلى المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ومفتش مباحث قسم أول سوهاج، ورئيس وحدة مباحث قسم أول سوهاج بوجود حادث تصادم ومتوفي بطريق ترعة نجع حمادي دائرة قسم أول سوهاج حيث تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل " قيادة المدعو زهران م ا م 36 سنة سائق ويقيم دائرة مركز سوهاج إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالطفل ياسين ا ع ا - 12 سنة ويقيم دائرة القسم حال إستقلاله دراجة هوائية مما نتج عنه وفاته.

تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم التحفظ على السيارة تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق وتم توقيع الكشف عليها بمعرفة مفتش الصحة وبسؤال أهلية الطفل أيدوا ما جاء بالتحريات وبسؤال السائق أكد أنه تفاجئ بالطفل ولم يستطيع مفادته تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت جهة التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة.