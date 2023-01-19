مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم موتوسيكلين بقنا

قنا صابر سعيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم موتوسيكلين على طريق بهجورة بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.



تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم موتوسيكلين بطريق قرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.



وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع باسم هاني، من مركز فرشوط، وإصابة محمد سيد، وحسن دردير، وعصام أشرف، في حادث التصادم، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتيسير الحركة بعد وصول الإسعاف ونقل المصابين وانتقال عدد من الأجهزة الأمنية لمقر الواقعة فور الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وكان قد أصيب عامل وطفله، في حادث انقلاب موتوسيكل، بجوار مصنع المكرونة في مدينة قنا، وتم نقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج.

تلقي مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة قنا يفيد إصابة عامل وطفله في حادث انقلاب موتوسيكل بجوار مصنع المكرونة في مدينة قنا، ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل المصابين، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة مصطفي علي، 46 عاما، اشتباه ما بعد ارتجاج في المخ، ونجله مصطفي يونس 5 سنوات، في انقلاب موتوسيكل كانا يستقلانه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي مستشفي قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.



كما توفي موظف في نجع حمادي بقنا، متأثرًا بإصابته بعدما ألقى بنفسه من الطابق الرابع، هربا من حملة تنفيذ أحكام، أثناء محاولة ضبطه، وتلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة مدحت.ع، موظف، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية شيكات، بكسور وجروح، وكشفت التحريات أن المتهم ألقى بنفسه من الطابق الرابع بمسكنه في مدينة الألومنيوم، هربا من حملة تنفيذ الأحكام، أثناء محاولة ضبطه.