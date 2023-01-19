مصرع شخص وإصابة العشرات جراء تدافع أمام ملعب نهائى خليجي 25

وكالات الأنباء

أفاد مصدر طبى عراقى، اليوم الخميس، بتسجيل حالة وفاة و60 إصابة بين المشجعين نتيجة التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة فى البصرة بالعراق.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "التدافع بين المشجعين فى محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصاً".

وأضاف المصدر، أن "هناك حالات حرجة بين المصابين".

وتشهد المدينة الرياضية فى البصرة، اليوم الخميس، إقامة مباراة المنتخب العراقى أمام شقيقه العماني في نهائي بطولة كأس الخليج العربى بنسختها الخامسة والعشرين، والتي انطلقت في السادس من الشهر الحالي بمشاركة ثمان منتخبات هي العراق وقطر والسعودية والكويت وعمان والبحرين والامارات واليمن.