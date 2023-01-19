اليوم السابع
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الخميس، 19 يناير 2023 09:42 م
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مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق سفاجا - قنا

الخميس، 19 يناير 2023 09:00 م
مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق سفاجا - قنا حادث - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "سفاجا - قنا"،  مساء اليوم الخميس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزى، وايداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.
 
تلقى الدكتور محمد غريب،  مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر،  اخطارا بانقلاب سيارة ملاكي في الكيلو 75 طريق" سفاجا - قنا"،  وأسفر الحادث عن مصرع شخص واصابة 2 آخرين،  وتم الدفع بسيارتي إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي،  وإيداع جثة المتوفي بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة.

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