مشروعات حياة كريمة بقرية الطوناب فى أسوان تخدم 13 ألف نسمة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بجميع القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، وذلك من خلال الجولات التفقدية لوحدة حياة كريمة لضمان الانتهاء منها فى مواعيدها المحددة وتشغيلها لتقديم الخدمات وتلبية مطالب واحتياجات الأهالى والمواطنين بالشكل المطلوب.

وأكد المهندس ناجح مصطفى، مدير وحدة حياة كريمة، أن المشروعات الجارية بقرية الطوناب بمركز إدفو، تخدم 13.6 ألف نسمةٍ، موزعين على 4 قرى فرعية وتابع، موضحاً أن المشروعات تضم، مشروع تدعيم وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه بمتوسط نسب تنفيذ بلغت 100%، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المجمع الخدمى بنسبة 92%.

وأضاف المهندس ناجح مصطفى أن المشروعات تشمل تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة، وأيضاً مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي، ومشروع الإحلال الكلى لكوبرى وادى الرديسية، وأيضاً مشروع الإحلال الكلى لمدرسة الشهيد حسن عوض بنسبة 80% لكل مشروع، بجانب مشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 75%، ومشروع الإحلال الكلي لمركز شباب الطوناب بنسبة 60%، فضلاً عن مشروع الصيانة الشاملة لمدرسة أم شلباية الابتدائية بنسبة 50%.

وأشار رئيس وحدة حياة كريمة إلى أنه تم التشديد على تكثيف الجهود المبذولة وعدم السماح لأى مقاول أو شركة بالاستمرار حال وجود أى تقاعس أو تقصير من جانبها في الالتزام بإنهاء المشروعات في التوقيتات المقررة لها.