محافظ أسوان يهنئ كيرلس ويصا لحصوله على المركز الخامس بالجمهورية فى الكاراتية

هنأ اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الطالب كيرلس ويصا ثابت من ذوى القدرات والهمم، وذلك لحصوله على المركز الخامس على مستوى الجمهورية فى لعبة الكاراتية للعام الثانى على التوالى.

وأشاد المحافظ، فى بيان صحفى، بالمهارات والمواهب والقدرات التى يتميز بها أبناءه من الطلاب والطالبات ، والتى أثمرت عن التمثيل المشرف لاسم المحافظة وتحقيق التقدم والتفوق فى المسابقات المختلفة التى يشاركوا فيها.

كما قدم محافظ أسوان التهنئة للمسئولين بمديرية التربية والتعليم بقيادة عبد الكريم لطفى مدير المديرية، وأيضاً لأسرة الطالب كيرلس لحرصهم على رعاية مثل هذه المواهب وتقديم كافة التسهيلات لها للمنافسة المشرفة ، وليكونوا نماذج يحتذى بها فى التحدى والإصرار والعزيمة.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب كيرلس ويصا هو من أعضاء مركز شباب مدينة أسوان من ذوى القدرات والهمم حيث شارك للعام الثانى على التوالى فى بطولة الكاراتية تحت سن 14 سنة "كاتا فردى بنين - متحدى الإعاقة الذهنية" ، والتى أقامها الاتحاد المصرى للكاراتية بالصالة المغطاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 10 يناير إلى 13 يناير الجارى.

ونجح كيرلس المركز الخامس على مستوى الجمهورية، وقام بتكريمه المهندس محمد الدهراوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتية، بجانب العديد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ويعد الكابتن كمال سليمان هو المدرب المكلف بالإشراف على تدريب اللاعب كيرولس بمركز شباب مدينة أسوان.