اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ ينعى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعى

الخميس، 19 يناير 2023 09:15 م
محافظ كفر الشيخ ينعى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعى مجدي الشراكي
كفر الشيخ - محمد سليمان

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نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مجدي الشراكي، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية، والذي وافته المنية صباح اليوم الخميس.

وأشاد المحافظ بمسيرة الفقيد لخدمة التعاونيات الزراعية والفلاح المصري، خاصة فلاحي الإصلاح الزراعي، وأنه كان نموذجاً وطنياً للفلاح المصري، وعاشقاً للتعاونيات الزراعية، وهو ابن بار من أبناء محافظة كفر الشيخ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ورحل مجدي الشراكي، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي على مستوي الجمهورية، عن عالمنا اليوم الخميس، إثر تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة الفقيد غداً الجمعة، عقب صلاة الجمعة، من مسجد الخياط بمدينة كفر الشيخ.

 


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