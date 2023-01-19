محافظ كفر الشيخ: حريصون على المتابعة المستمرة والاطمئنان على توفير السلع

كفر الشيخ- محمد سليمان

شنت الوحدات المحلية بالمدن والمراكز بمحافظة كفر الشيخ، "بيلا ، الحامول، فوه، مطوبس، كفر الشيخ، الرياض، البرلس، سيدي سالم، سيدي غازي، قلين، بلطيم، دسوق، مسير" حملات تموينية بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، والتموين، والصحة، والرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجارى، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات، ومتابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والذي شدد على استمرار حملات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من من قوائم أسعار بيع السلع وتوفير السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الحملات أسفرت عن تحرير 90 محضراً تموينيا متنوعاً ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، ونقص في وزن الأرغفة، وضبط كميات غير صالحة من المواد الغذائية، وعدم حمل شهادات صحية، إضافة لمخالفات خاصة بالبيئة والنظافة، مشيراً إلى أنه لا تهاون مع المخالفين من التجار، وأن الحملات على الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع مستمرة، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ، مؤكداً أننا حريصون على التابعة المستمر والاطمئنان على توفير السلع والإعلان عن الأسعار.