محافظ كفر الشيخ يطمئن على جاهزية 334 لجنة تستقبل امتحانات الشهادة الإعدادية

كفر الشيخ- محمد سليمان

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على انتهاء الاستعدادات النهائية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية التي ستنطلق السبت المقبل، حيث جرى تجهيز 334 لجنة لاستقبال 63 ألفا و260 طالبا وطالبة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بالإضافة إلى امتحان 200 طالب بالإعدادية المهنية عدد الطلاب.

ووجه محافظ كفر الشيخ، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، ودون حدوث أى ‏تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.‏

وعقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم كفر الشيخ،اجتماعا لمناقشة التعليمات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، بحضور الدكتور علاءجوده، وكيل المديرية، ومصطفى مرعى المدير العام للتعليم العام، وجلال بايزنه رئيس لجنة النظام والمراقبة، ومدحت إبراهيم مدير إدارة شؤون الطلبة، ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية، ومديري الإدارات ووكلاء الإدارات.

وشدد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع على منع دخول المحمول للجان، مؤكداً أن هناك تعليمات مشددة للملاحظين والمراقبين والطلاب بعدم اصطحابهم المحمول، إلا رئيس اللجنة ليتسنى له التواصل مع مدير الإدارة التعليمية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة الإدارة.

وأوضح أن هناك تنسيق مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير، وتوزيع الأسئلة، ولجان النظام والمراقبة، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب، ومقاعد كافية، ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة، مؤكداً أن جميع أوراق الإجابة بالكنترول كافية، ولا يوجد عجز بها.

وشدد على اتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات والموانع التي تحول دون اشتراك في الامتحانات، محذراً من الغش، مؤكداً أن هناك عقوبات صارمة في حالة الغش الجماعي، مشدداً على فحص أوراق الإجابة والتأكد من كتابة الطالب بياناته صحيحة.

وحذر من دخول أي متابع للجان ما لم يكن معه خطاب رسمي بمتابعتها، مؤكداً أنه لن يسمح بالدخول إلا للمحافظ ووكيل الوزارة ومدير الإدارة فقط، مؤكداً أن التصحيح سيبدأ في اليوم الثاني لعقد الامتحانات.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية حسب الجدول المعد على مستوى المحافظة من شئون الطلاب بديوان المديرية، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة كفر الشيخ، اعتباراً من يوم السبت 21 يناير 2023 ، في مادتي اللغة العربية والإملاء والتربية الدينية، ويوم الأحد 22 يناير مادة العلوم ومادة الجبرـ، ويوم الاثنين 23 يناير مادة الهندسة ومادة الحاسب الالي، ويوم الثلاثاء 24 يناير ، امتحان مادة اللغة الإنجليزية وتربية فنية، ويوم الاربعاء دراسات اجتماعية.