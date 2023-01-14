تعليم كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات فى الامتحانات وبدء استقبال تظلمات الإعدادية

كفر الشيخ – محمد سليمان

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على أداء الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل بمراحل التعليم المتعددة، في يسر، في ظل توفير كل سبل الراحة للطلاب، وتابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات بالمديرية، ولم ترصد غرفة العمليات أي شكاوى من الطلاب، ولم تحرر محاضر غش للطلاب.

وتابع وكيل الوزارة: تلقى إدارة شئون الطلاب بالمديرية واللجان المشكلة للاعتذارات والتظلمات الخاصة بانتدابات الشهادة الاعدادية. والتي بدأت يوم الخميس الماضي، ومستمرة غدا الأحد، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام.

فأدى 27 ألف و252 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، امتحان اللغة العربية، والاحياء، وأدى 80 الف و 987 طالب وطالبة بالصف الرابع الابتدائي امتحان اللغة العربية والإملاء والخط والتربية الدينية، وتغيب عن أداء الامتحان 1744 طالب وطالبة، وأدى 74 ألف و 269 طالب وطالبة بالصف الخامس الابتدائي امتحان اللغة العربية والإملاء والخط والتربية الدينية، وتغيب عن أداء الامتحان 904 طالب وطالبة.

كما أدى 70 ألف و 349 طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية والحاسب الالي، وتغيب عن أداء الامتحان 1231 طالب وطالبة، وأد طلاب الصف الثاني الاعدادي الاعدادي امتحان مادة اللغة العربية والحاسب الآلي 63 ألف و430 طالب وطالبة، وتغيب عن الامتحان 1024 طالب وطالبة.