حملات تموينية على اسواق الإسماعيلية للتأكد من ضبط الأسعار وجودة السلع

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط المتلاعبين وتوافر السلع بالأسواق والتأكد من صلاحيتها، وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بعدة حملات تموينية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 78 محضرًا، منها 17 محضرًا عدم إعلان عن الأسعار، ومحضرين بيع بأزيد من السعر، و 15 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، و 7 محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، و4 محاضر لعدم الإعلان عن مخازن، ومحضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري).

وفيما يخص المخابز البلدية، تم تحرير 8 محاضر لإنتاج خبر ناقص الوزن، و7 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ومحضرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و11 محضرا لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر تصرف في الدقيق.

كما أسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز لتصرفه في كمية تقدر بـ4 شيكارة دقيق بلدي مدعم، بالإضافة إلى ضبط أحد الثلاجات وبها كمية تقدر بـ200 كيلو أسماك منتهية الصلاحية.