اليوم السابع
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محافظ القاهرة يفتتح منفين للسلع بأسعار مخفضة فى المعادى

الخميس، 19 يناير 2023 11:46 ص
محافظ القاهرة يفتتح منفين للسلع بأسعار مخفضة فى المعادى تفقد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منفذين جديدين من منافذ "أهلا رمضان" بالمنطقة الجنوبية بميدانى العرب والحرية بالمعادى ضمن أكثر من 100 منفذ تقوم المحافظة بإقامتها فى كافة أنحاء العاصمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق

ويضم منفذ " أهلا رمضان" كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تواصل جهودها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.  

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم نشر عدد كبير من المنافذ الجديدة بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجا للبيع بسعر الجملة تخفيفا عن كاهل المواطنين وستعمل إلى جانب منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة الموجودة بالعاصمة والتى يبلغ عددها أكثر من 2100 منفذ

وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على لقاء عدد من المواطنين للتعرف على مدى رضاهم عن أسعار السلع المطروحة بالمنافذ حيث أكد المواطنون أن الأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق بنسبة تصل ل 30% .

وتلقي منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها محافظة القاهرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة

ورافق المحافظ فى جولته اللواء عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين، وعدد من قيادات المحافظة .

تفقد المحافظ المنفذ
تفقد المحافظ المنفذ

 

جانب من لقاء المواطنين
جانب من لقاء المواطنين

 

جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة

 

محافظ القاهرة وسط المواطنين
محافظ القاهرة وسط المواطنين

منافذ السلع

معارض السلع

معارض اهلا رمضان

اماكن منافذ السلع



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