محافظ الغربية يفتتح ملعبين لكرة القدم فى قرى بسيون

افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، صباح اليوم، ملعبين لكرة القدم بقرى مركز بسيون، وذلك بحضور النائب سامح حبيب، النائب محمد فايد عضو مجلس النواب يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون.

بدأ محافظ الغربية بافتتاح ملعب النجيل الصناعي بمركز شباب كتامة والذي تم تجديده من خلال إحلال وتجديدالنجيل الصناعي، رفع كفاءة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة، على مساحة 938 متر مربع وتم تجديده لخدمة أهالي القرية والعزب المجاورة.

وفي السياق ذاته افتتح المحافظ ملعب مركز شباب قرية صا الحجر والمقام على مساحة 1056 مترا، والذي تم إحلاله وتجديده من خلال وزارة الشباب والرياضة لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة.

وأكد رحمي حرص الدولة لتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية وتوفير بيئة رياضية لجميع فئات أفراد المجتمع، من خلال تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والأندية سواء من خلال إضافة وتطوير المنشآت أو من خلال تكثيف الأنشطة الشبابية والرياضية.