محافظ الدقهلية: رفع 290 طن قمامة و30 طن أتربة من الشوارع والميادين بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة.

وقال "مختار" إنه تم رفع 290 طن قمامة و30 طن أتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمنطقة المركزية، بمشاركة 90 معدة تابعة لجهاز نظافة وتجميل المنصورة.

ومن جانبه، أوضح المحاسب نادر محي الدين، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة، وضواحيها أنه قد استمر التنسيق مع كل من رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة، والمحاسب المتولي عبد العال رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية وشمل المرور شارع الجيش وشارع الجمهورية وشارع المشاية وشارع الثانوية وشارع الترعة وامتداد شارع جيهان وشارع الجلاء وشارع مستشفي الصدر، وشارع النخلة وشارع بورسعيد، وشارع كلية الآداب ومنطقة الجامعة، وشارع عبد السلام عارف، وشارع الجمهورية وشارع قناة السويس وفرعياته، وشارع الدراسات وشارع سعد زغلول، ومنطقة قلونجيل، كما استمرت أعمال ترميم ودهانات وغسيل الكباري بعبد السلام عارف.

وكذلك منطقة المشاية بنطاق حي غرب المنصورة، كما تم مراجعة الخلايا والأعمدة بشارع ابو القاسم من عزبة عقل ومدخل شارع الدراسات وتفريعاتة بحي شرق، وتم استمرار قص وتهذيب الاشجار ونظافة الأحواض بحديقة عروس النيل والجزر الوسطى، وقال إنه شارك في الحملة سيارات قلابات ومكابس حمولات مختلفة منها 5، و10، 20 طن و2سيارة مكنسية و2سيارة كهرباء و8 سيارات نصف طن و2سيارة مياة لري الجزر الوسطي والحدائق.

وأكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.