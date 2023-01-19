محافظ الدقهلية: انهاء الاستعدادات لانعقاد امتحانات الشهادة الاعدادية

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بمتابعة انهاء كافة الاستعدادات اللازمة لإنعقاد لجان امتحانات الشهادة الاعدادية"اتمام مرحلة التعليم الاساسي" للعام الدراسي 2022/2023 بمدارس الدقهلية والتي تبدأ السبت القادم 21 يناير الجاري وتنتهي الخميس الموافق 26 يناير.

وشدد "مختار"علي ضرورة التنسيق الكامل من قبل التربية والتعليم مع كافة الأجهزة التنفيذية والخدمية لإنعقاد الامتحانات وفق إجراءات احترازية ووقائية وأمنيه حرصا توفير الجو الملائم للطلاب داخل اللجان, لأداء الامتحانات علي اكمل وجه، واشار"مختار" بضرورة التصدي بكل حسم لاي من محاولات الغش ومنع استخدام المحمول داخل اللجان سواء للطلاب او الملاحظين داخل اللجان حرصا علي تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ومن جانبه اوضح "وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بان هناك غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الإمتحانات بجميع لجان المحافظة البالغ عددها 595 لجنة، بمدارس المحافظة وذلك باشراف 17 ادارة تعليمية، تتواصل من خلال الغرف الفرعية بها مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، وذلك لتذليل العقبات وحل المشكلات الطارئة فورا، واضاف ان عدد المتقدمين للامتحانات بالشهادة الاعدادية هذا العام يبلغ عددهم 125 الف طالب وطالبة علي مستوي مدارس التعليم الاساسي بالدقهلية،.

وأضاف وكيل الوزارة انه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، فقد تم الانتهاء بالفعل من كافة الاستعدادات اللازمة وتجهيز كافة لجان الإمتحانات بجميع مدارس المحافظة،. وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة لضمان سير منظومة العمل بكل دقة وإنضباط وذلك من خلال التنسيق مع مديرية امن الدقهلية، لاتخاذ كافة اجراءات تامين اللجان وسير عملية الامتحان، ومراكز وخطوط توزيع الاسئلة، والتنسيق ايضا مع مديرية الشئون الصحية لتوفير طبيب او زائرة صحية بكل لجنة امتحانية لمواجهة ايه احداث طارئة لاي من الطلاب داخل اللجان، وكذا التنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لتكثيف حملات النظافة وازالة الاشغالات ومنع الضوضاء حول لجان الامتحان لتمكين الطلاب من اداء الامتحانات بعيدا عن اى قلق أو توتر، كما سيقوم مديري الادارات التعليمية بمتابعة اللجان الامتحانية للتأكد من انضباط اللجان ، وموفاة غرفة العمليات المركزية بتقارير مفصلة عن سير اللجان الامتحانية للتعامل الفوري مع ايه مشكلات اواحداث طارئة.

جاء ذلك في اطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني..