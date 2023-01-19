محافظ الإسكندرية يستقبل القنصل السعودى لبحث تعزيز سبل التعاون

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية اليوم الخميس، السفير مزيد بن محمد الهويشان قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية.

ورحب المحافظ بالقنصل السعودى على أرض الإسكندرية، لافتاً إلى أن المحافظة حريصة على زيادة سبل التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعاون المثمر في كافة المجالات.

وأشار الشريف إلى أهمية التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين، مؤكدًا أنه يرحب بأى شراكة مستقبلية لمزيد من الاستثمارات والسياحة، وأضاف أن هناك عدد كبير من المعتمرين المصريين يتجهون هذه الأيام الي المملكة السعودية لآداء مناسك العمرة، كما أكد السفير مزيد الهويشان على استعداده تقديم كامل الدعم وتذليل كافة العقبات أو أي معوقات تواجه المعتمرين المصريين، مشيرًا إلى أن الخطوط السعودية تقوم ببعض التسهيلات وأن هناك مليون و200 مصرى من أصل 7 ملايين معتمر.

ومن جانبه، شكر الهويشان محافظ الإسكندرية علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأثني علي جهود المحافظ ومتابعته المستمرة للتعامل والسيطرة علي مياه الأمطار أيام النوات والمطر الشديد.

وأبدى القنصل سعادته بالتبادل الثقافى والتعليمى وخاصة اعتماد جامعة فاروس بجانب جامعة الإسكندرية، حيث إن هناك 1200 طالب سعودي مقيمين بالإسكندرية، مؤكدا على أهمية توطيد التعاون بين الجانبين في كافة المجالات، والسعي الدائم لتجديد العهد وزيادة التعاون بين البلدين، وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الصور التذكارية والدروع.