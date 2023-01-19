محافظ الإسكندرية: نحرص على رفع كفاءة المنظومة الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، أن جميع أجهزة المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان حريصة بشكل مستمر ودائم على رفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية للجميع بصورة عادلة وبجودة عالية، من خلال تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات وتحديث منشآتها وأقسامها وإمدادها بجميع الأجهزة الطبية اللازمة وفقا للتطورات الطبية الحديثة التى يشهدها العالم وبما يتناسب مع حجم احتياجات اللازمة، وبما يسهم فى الارتقاء بالمنظومة الطبية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءتها.

وفى هذا الصدد تلقى اللواء محمد الشريف، تقريرا عن حصاد مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، حيث أوضحت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه خلال عام 2022 تم تفعيل مشروع العيادات المسائية بالمستشفيات، وتفعيل مشروع العيادات التخصصية بالوحدات والمراكز الطبية، وتفعيل خدمة التشخيص عن بعد، وإنشاء إدارة دعم ذوي الهمم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وافتتاح معهد التمريض بأبيس 2، وافتتاح قسم إصابات الملاعب بمستشفى الجمهورية، وافتتاح عيادة علاج طبيعى بوحدة طب أسرة الجمرك، وتقديم مقترح مشروع السياحة التدريبية، وعقد اتفاقيات تعاون بين العديد من الجامعات و المعاهد، وتحديث خطة الكوارث وعمل الكثير من المناورات لتعزيز مهارات الفرق الطبية والتدريب على مجابهة الأزمات الطارئة، ونشر 14 بحثا علميا من إدارة الأبحاث الاكلينيكية، ورفع مؤشرات المبادرات الرئاسية، والمشاركة بفعاليات مؤتمر المناخ، وتفعيل اليوم العلمي بالمستشفيات.

وافتتاح المؤتمر الخامس للعلاج الطبيعى الذى تنظمه نقابة العلاج الطبيعى بالإسكندرية، والمشاركة بفريق التأمين الطبى فى مارثون زايد الخيرى، والمشاركة فى القافلة الطبية العلاجية ببشاير الخير 3 و5.