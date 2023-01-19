إزالة 18 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية فى المحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، والتصدى لها بكل حزم مع متابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية بكل الأحياء مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف، وذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة بالتصدى لأى محاولة للتعدى على الأراضى الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أى مُخالف ، وإيقاف الدعم التموينى المُقرر له، وكذا دعم الأسمدة، وضرورة مُتابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أى حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية.

وفى هذا الصدد شن حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتمكنت الحملة من إزالة 18 حالة تعدٍ ومتغير مكانى بعزب الطوير وخطاب والاهرام ومحسن الكبري وتنوعت أشكال التعدي من غرف وأسوار من الطوب الأبيض وتعريشات وأعمدة خرسانية تم ازالتها بالكامل وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استمرار الحملات الدورية والمفاجئة، والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أى أعمال بناء على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أى مخالف.