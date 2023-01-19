محافظ أسوان يتدخل لإعادة العمل بمحطة تعبئة البوتاجاز بسلوا لإنتاج 17 ألف أسطوانة يوميا

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته إلى المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بضرورة انتظام العمل بمحطه تعبئة البوتاجاز بسلوا، وزيادة ضخ الوارد من غاز الصب المستخدم فى التعبئة.

جاء ذلك بعد ورود العديد من شكاوى المواطنين للواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية وعلى الواتس آب الخاص بالمحافظ، بشأن وجود نقص فى المعروض داخل الأسواق المحلية من أسطوانات البوتاجاز.

وأكد المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام التموين، أنه تم انتظام العمل بمحطة التعبئة لأسطوانات البوتاجاز، مع زيادة المنتج من أعداد أسطوانات البوتاجاز بواقع 20 ألف أسطوانة ليصل إنتاج المحطة بنهاية شهر يناير الحالى إلى 536 ألف أسطوانة، بما يوازى 17 ألفا و868 أسطوانة يوميا، مشيرا إلى أن ذلك سيغطى احتياجات المواطنين بشكل كامل توازياً مع توصيل الغاز الطبيعى لقطاع كبير من المنازل والأنشطة التجارية.

وكشف خالد أبو القاسم عن أن تدخل محافظ أسوان فى التوقيت المناسب ساهم فى انتهاء المشكلة، وتوفير هذه السلعة الضرورية للمواطنين، خاصة فى فصل الشتاء، موضحا أن المحافظ أعطى تكليفاته لنائبه أحمد شعبان بالمتابعة اليومية، والتواصل مع شركة بتروجاس لضمان ضخ غاز الصب لمحطة سلوا، وبالتالى عودة العمل بالمحطة لطبيعتها وضخ الأعداد اللازمة من أسطوانات البوتاجاز.